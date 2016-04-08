Rusya Başbakanı Medvedev'in Ermenistan ziyareti Erivan'a destek mi?

Azerbeycan ile Ermenistan arasındaki cephe hattı gerginliğinin yaşandığı günlerde Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev Ermenistan ziyaretinde bulundu. Başkent Erivan'da mevkidaşı Hovik Abrahamyan ile görüşen Rus başbakanı, Dağlık Karabağ Sorunu'nun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi. Medvedev'in ziyareti, ABD, Fransa'yla birlikte Minsk Üçlüsü'nün üyesi olan Rusya'nın Ermenistan'a yönelik bir destek mesajı olarak yorumlandı.

NTV'nin haberine göre, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Ermenistan-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamında yapılan işbirliğine dair konuların ele alındığı belirtildi. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev son bir hafta içerisinde Azeri-Ermeni cephe hattında yaşanan çatışmalara da değindi.



Dağlık Karabağ sorununun taraflar arasında barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Medvedev, ''İhtilaf bölgesinde ateşkesin korunması ve sorunun siyasi yollarla çözülmesi çok önemli. Karabağ sorununu askerler değil, diplomatlar çözmeli. Ölümler olmamalı. Rusya, bu soruna siyasi bir çözüm bulmak için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çerçevesinde elinden geleni yapmaya hazırdır ve gerginliğin tırmandırılmasına izin verilmemelidir. Sorunun çözülmesinde mevcut formata alternatif bulunmamaktadır. Minsk Grubu'nun yetkileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından belirlenmiştir" dedi.



Ermenistan Başbakanı Abrahamyan da Dağlık Karabağ sorunun AGİT Minsk Grubu tarafından çözülmesini ve 1994'te imzalanan ateşkes anlaşmasına bağlı kalınması gerektiğini belirtti.





Rusya'dan Ermenistan'a doğalgaz indirimi





Görüşmede, Rusya'nın Ermenistan'a sattığı doğalgaz fiyatlarında indirime gidilmesini öngören bir anlaşma imzaladığı da açıklandı. Ermenistan Başbakanı Abrahamyan, "Rusya'dan Ermenistan'a satılan doğalgazın metreküp fiyatı 165'ten 150 dolara indirilecek'' şeklinde konuştu.



Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.