Rusya Başbakanı: Bu terör eylemi, uluslararası ilişkilerdeki olağanüstü hâl

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, mevkidaşı Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin "Bu terör eylemi, uluslararası ilişkilerdeki olağanüstü hâl" dedi.

Medvedev, cinayetin organizatör ve sponsorlarının tespit edilmesi ve cezalandırılması için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede, "Bu terör eylemi, uluslararası ilişkilerdeki olağanüstü hal" ifadelerini kullanan Medvedev, cinayetin organizatör ve sponsorlarının tespit edilmesi ve cezalandırılması için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.