Rusya Başbakanı: Bizde para kalmadı

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Kırım ziyareti sırasında kendisinden para isteyen emekli bir kadına, "Bizde para kalmadı, hoşçakal" dedi.

Medvedev'in bu yanıtı Rusya'da sosyal medyanın da gündemine oturdu. Medvedev'in videosunu kısa bir süre içinde 3,5 milyondan fazla kişi izledi.

CNBC'nin videosuyla birlikte paylaştığı habere göre, emekli kadın Medvedev'e, kendilerine Rus hükümeti tarafından her ay verilen 8000 Rus Rublesi yani 125 dolarlık emekli maaşının yaşam standartlarının çok altında olduğunu söyledi.



Medvedev ise bunun üzerine "Rusya'nın kasasında para kalmadı" dedi.

YouTube'a yüklenen videoya göre, "Şu anda hiç para kalmadı. Parayı bulduğumuz zaman, düzeltme yapacağız" dedi ve ekledi: "Ama güçlü olun. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Güzel bir gün geçirin ve hoşçakalın."



Kısa bir süre içerisinde 3,5 milyon kişi tarafından izlenen videoda emekli kadın görünmüyor, sadece sesi duyuluyor.

Videonun ardından Rus sosyal medyası deyim yerindeyse yıkıldı.

Twitter'da "Paramız bitti ama güçlü olun" ile alay eden binlerce paylaşım yapıldı.