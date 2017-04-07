Rusya Başbakanı: ABD ile çatışmaya ramak kaldı

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD’nin Suriye’ye yönelik füze saldırısı hakkında açıklama yaptı. Medvedev, “ABD ile çatışmaya ramak kaldı” dedi.
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Facebook hesabından açıklama yaptı. Medvedev, ABD’nin Suriye’ye dönük füze saldırısı sırasında çatışmanın eşiğine geldiklerini belirtti. Medvedev, “ABD ile çatışmaya ramak kaldı” ifadelerini kullandı.
Medvedev, BM kararı olmadan yapılan ABD saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.
ABD’li askeri kaynaklar ise, füze saldırısından önce Rusya’ya bilgi verildiğini söylemişlerdi.