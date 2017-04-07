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Dünya

Rusya Başbakanı: ABD ile çatışmaya ramak kaldı

ABD'li askeri kaynaklar, saldırı öncesi Rusya'nın bilgilendirildiğini ifade etmişlerdi

07 Nisan 2017 20:31

 Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD’nin Suriye’ye yönelik füze saldırısı hakkında açıklama yaptı. Medvedev, “ABD ile çatışmaya ramak kaldı” dedi.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Facebook hesabından açıklama yaptı. Medvedev, ABD’nin Suriye’ye dönük füze saldırısı sırasında çatışmanın eşiğine geldiklerini belirtti. Medvedev, “ABD ile çatışmaya ramak kaldı” ifadelerini kullandı.

Medvedev, BM kararı olmadan yapılan ABD saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

ABD’li askeri kaynaklar ise, füze saldırısından önce Rusya’ya bilgi verildiğini söylemişlerdi.

 

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