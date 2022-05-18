Rusya Başbakan Yardımcısı, Ukrayna'nın Herson bölgesini yeniden inşa edeceklerini söyledi: "Buranın Rus ailemizde iyi bir yeri olacak"

T24 Dış Haberler

Kremlin'den bir yetkili, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesini "yollar, köprüler ve binalar inşa ederek hayata döndüreceğini" söyledi.

Salı günü Rus işgalindeki Ukrayna bölgesini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Marat Husnulin, Kremlin yanlısı Kırım 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada proje için bütçenin şimdiden sağlandığını ifade etti.

Husnulin, Rusya'nın saldırısında şehrin yok edilen bölgelerinin yeniden inşa edilmesinin Moskova'nın bir numaralı önceliği olacağını; ancak Herson'un tarım sektörüne destek vermenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Husnulin, "Herson'un parlak bir potansiyeli ve Rus ailemizde iyi bir yeri olduğunu düşünüyoruz" dedi ve "Korkacak bir şey yok. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Rus askerleri Herson'u nisan ayının sonunda ele geçirmişti ve bölgede Moskova yanlısı bir 'askeri-sivil yönetim' kuruldu. Herson'da mevcut olarak Ukrayna para birimi yerine Rus rublesi kullanılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Herson ve Zaporijya kentlerinin ele geçirdiği bölgelerinde 'sahte' bir bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını iddia etmişti. Mayıs ayında Rus iktidar partisinden bir yetkili, Rusya'nın Herson'da "uzun süre kalacağını" söylemişti.