Rusya ayçiçeği yağı ihracatına kota getirdi

Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirileceğini açıkladı.

Rusya Tarım Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeğine küresel olarak talebin arttığı belirtildi. Talep artışına nedeniyle Rus ürünlerine de talebin arttığı aktarılan açıklamada, “İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir” denildi.

Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi. (AA)