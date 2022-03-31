T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya ayçiçeği yağı ihracatına kota getirdi

"Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir"

31 Mart 2022 22:30

Rusya, 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına kota getirdi. Ayrıca 1 Nisan'dan sonra ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatı yasaklandı.

Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirileceğini açıkladı.

Rusya Tarım Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeğine küresel olarak talebin arttığı belirtildi. Talep artışına nedeniyle Rus ürünlerine de talebin arttığı aktarılan açıklamada, “İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir” denildi.

Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi. (AA)

ayçiçekyağırusyaihracat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24