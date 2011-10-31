-Rusya, Avrupa'ya yardıma hazır MOSKOVA (A.A) - 31.10.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in ekonomi danışmanı Arkadi Dvorkovitch, Rusya'nın Avrupa'nın içinde bulunduğu borç krizi ile mücadele etmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) yoluyla finansal yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Dvorkovitch gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ağır bir borç kriziyle mücadele eden Avro Bölgesi'ne üye ülkelerle ikili görüşmeler yaparak ya da IMF aracılıyla bölgeye yaklaşık 10 milyar dolar tutarında yardım sağlayabileceğini ifade etti ancak Avrupalı yetkililerin kendilerinden finansal yardım konusunda herhangi bir talepte bulunmadıklarına dikkati çekti. Avro Bölgesi ülkelerinin Rusya'dan yardım istemeleri halinde bu isteği ciddi bir şekilde değerlendireceklerini vurgulayan Dvorkovitch, Avrupa'nın istikrarlı olmasının ülkesi için önemli olduğunun altını çizdi.