T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya, Avrupa'ya yardıma hazır MOSKOVA (A.A)

31 Ekim 2011 15:12

-Rusya, Avrupa'ya yardıma hazır MOSKOVA (A.A) - 31.10.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in ekonomi danışmanı Arkadi Dvorkovitch, Rusya'nın Avrupa'nın içinde bulunduğu borç krizi ile mücadele etmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) yoluyla finansal yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Dvorkovitch gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ağır bir borç kriziyle mücadele eden Avro Bölgesi'ne üye ülkelerle ikili görüşmeler yaparak ya da IMF aracılıyla bölgeye yaklaşık 10 milyar dolar tutarında yardım sağlayabileceğini ifade etti ancak Avrupalı yetkililerin kendilerinden finansal yardım konusunda herhangi bir talepte bulunmadıklarına dikkati çekti. Avro Bölgesi ülkelerinin Rusya'dan yardım istemeleri halinde bu isteği ciddi bir şekilde değerlendireceklerini vurgulayan Dvorkovitch, Avrupa'nın istikrarlı olmasının ülkesi için önemli olduğunun altını çizdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24