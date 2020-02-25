Rusya ateşkesi reddetti: İdlib'deki teröristlerle ateşkes, onları desteklemek olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'terörist' olarak nitelendirdiği Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki muhalif gruplarla ateşkesin desteklenmediğini açıkladı. Lavrov, "İdlib'de teröristleri desteklemek ayrıcalık tanımak ve onları desteklemek anlamına gelir" dedi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43. oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Uluslararası toplum ve BM İnsan Hakları Konseyi, başlarını kaldıran aşırılık yanlılarının önünü kesmelidir. Şu anda bazı meslektaşlarımız, bilerek ya da bilmeyerek, radikal ve terörist grupların vahşetlerini haklı gösterme arzusu içinde. İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde yaşandığı gibi, haydutlarla ateşkes anlaşması yapma olasılığına ilişkin çağrıları açıklamak zor. Bu tür eylemler, insan haklarını savunma amacını göstermez, aksine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir" dedi.

Lavrov, teröristlerle ateşkes yapmanın BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı çok sayıda kararı ihlâl edeceğini vurguladı.