Rusya: Ateşkes, taraflar uygulamada anlaşınca başlayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin, insani yardımların ulaşabilmesi için Suriye genelinde ateşkes çağrısı içeren 2401 sayılı kararına ilişkin olarak, söz konusu ateşkesin, taraflar nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya varınca başlayacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, insani yardımların gereken yerlere ulaştırılması amacıyla Suriye genelinde 1 ay uygulanacak ateşkesin başlayabilmesi için, bu ülkedeki tarafların söz konusu ateşkesin nasıl uygulanacağına karar vermesi gerektiğini söyledi.

Lavrov ayrıca, ateşkesin, Suriye ordusunun "terörist gruplarla mücadelesini etkilemeyeceğini" belirtip Doğu Guta ve İdlib'deki El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) militanlarının, ateşkes anlaşması ile korunmayacaklarını anımsattı.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) cumartesi gecesi oybirliği ile kabul ettiği 2401 sayılı kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor.

"Klor gazı iddiaları provakasyon"

Lavrov, Doğu Guta'da klor gazı kullanıldığına ilişkin açıklamalarıysa, 'provokasyon' olarak tanımladı.

Rus Dışişleri Bakanı, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına ilişkin aslı olmayan ithamları ileride de duymayı beklediklerini ifade etti.

Ayrıca Lavrov, aslı olmayan bu tür suçlamalarına ateşkes anlaşmasını sabote etme amacı taşıdığını da ekledi.