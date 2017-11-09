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Dünya

“Rusya, Asya Pasifik bölgesinin başlıca üreticisi olmak istiyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Asya Pasifik Bölgesi’nin başlıca ekolojik açıdan temiz ürün üreticisi olmak istediğini söyledi

09 Kasım 2017 16:08

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Asya Pasifik Bölgesi’nin başlıca ekolojik açıdan temiz ürün üreticisi olmak istediğini söyledi.
Putin “XXV Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesi” makalesinde, bölgenin hızla artan kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri ihtiyacının nasıl karşılanacağı üzerinde çalışılması gerektiğine dikkat çekerek, “Rusya tahıl, bitkisel yağ, balık ve bazı diğer ürünlerin ihracatında dünyada lider konumda. Asya Pasifik Bölgesi’nde komşularımız için ekolojik açıdan temiz gıda ürünleri üreticisi olmak istiyoruz ve bunun için üretimi artırmaya yönelik önlemler alıyoruz” dedi.
Vietnam\'da 10-11 Kasım’da 25. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesi düzenlenecek.

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