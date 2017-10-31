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Rusya, Astana'daki Suriye Halkları Kongresi'ne Kürtleri de davet etti

"Konuyu inceliyoruz ve bu adımı olumlu karşılıyoruz"

31 Ekim 2017 16:17

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'deki iç savaş konulu toplantıların yedinci turunun devam ettiği görüşmelerde, Rusya, Suriye Halkları Kongresi'ne Kürtleri de davet etti. Davete Kürt yeklilerden biri "Konuyu inceliyoruz ve bu adımı olumlu karşılıyoruz" yorumunu yaptı.

NTV'nin haberine göre, Rus temsilci Lavrentiev, Astana görüşmeleri sırasında temsilcilerin "Suriye Halkları Kongresi"nin yeri ve zamanına dair istişarelerde bulunacağını belirtti.

Rus haber ajansı RIA'ya göre ise, Kongre'nin adresi Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kenti olabilir. Kongre'nin kasım ayı ortasında düzenlenebileceği ifade ediliyor. 

Rusya lideri Vladimir Putin, Kongre'yi ilk kez geçtiğimiz ay katıldığı bir konferansta dile getirmişti.

Astana'daki görüşmelere, rejim ve muhaliflerin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Rusya, İran da katılıyor.

ABD, Ürdün ve Birleşmiş Milletler ise toplantılarda gözlemci olarak yer alıyor.

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