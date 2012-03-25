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Dünya

Rusya: Annan Suriye için son şans

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev: Annan'ın yüklendiği misyon Suriye'deki iç savaş için son şans...

25 Mart 2012 22:50

 

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın yüklendiği misyonun Suriye'deki iç savaşı önleme konusundaki son şans olabileceğini söyledi.

 
Medvedev, temaslarda bulunmak için Moskova'ya gelen Annan ile Vnukova-2 Havaalanı'ndaki görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Çabalarınızı takdir ediyoruz. Belki de bu Suriye'nin kanlı bir iç savaşı önlemek için son şans. Çalışmanız olumlu sonuçlanacağı konusunda çok büyük ümitlerimiz var" dedi.
Rusya'nın Annan'ın misyonuna mümkün olan her türlü desteği vereceğini ifade eden Medvedev,"Sizin Suriye'deki aracılık görevinize büyük değer veriyoruz. Size her aşamada elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.
 
Annan da misyonunun, insani yardıma ihtiyacı olan bölgelere yardımın ulaştırılmasının güvence altına alma ve bu sayede Suriye'de nihai barışın sağlanmasına katkıda bulunma amacı güttüğünü söyledi.
Medvedev'in dış politika Danışmanı Sergey Prikhodko, dün Rus İtar-Tass Ajansı'na yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye konusundaki önceliğinin şiddetin bir an önce sona ermesi, muhalefetin bir an önce hükümet temsilcileriyle masaya oturması için teşvik etmek ve ülkede barışçıl bir çözüme ulaşmak olduğunu söylemişti.

 

 

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