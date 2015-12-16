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Ekonomi

Rusya: Anlaşmaları imzalanan bütün projeler gerçekleştirilecek

Türk şirketleri 2018 Dünya Kupası için stadyumların inşaatlarını tamamlayacak

16 Aralık 2015 22:29

Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya ait savaş uçağını düşürmesinin ardından gerilen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Alexey Ulyukayev, anlaşmaları imzalanmış bütün projelerin gerçekleştirileceğini söyledi. Rus Bakan, bu projelere 2018 yılında Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde inşa edilecek olan stadyumların da dahil olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nairobi’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Rus Bakan Alexey Ulyukayev, Türk şirketlerinin 2018 Dünya Kupası’ndan önce stadyum inşaatlarını bitirip bitiremeyeceklerinin sorulması üzerine “Türk şirketleri 2018 Dünya Kupası için stadyumların inşaatlarını tamamlayacaklar, diğer bütün kontratlar da gerçekleştirilecek.” dedi.

Rusya, Dünya Kupası içim 13 ayrı kentinde 16 stadyum için hazırlanan projeler ve diğer alt yapılar için toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. 2018 Dünya Kupası'nın oynanacağı muhtemel kentler arasında Moskova, St. Petersburg, Samara, Kaliningrad, Soçi, Kazan, Nijniy Novgorod, Yaroslavl, Volgograd, Krasnodar, Rostov, Yekaterinburg ve Saratov gibi yerler bulunuyordu.

Ancak 24 Kasım’da Türkiye’nin Suriye sınırında Rus uçağını düşürmesi üzerine Türklere ait birçok proje iptal edilmişti. Türk şirketi Anel Elektrik'in Moskova'da yapacağı 30 milyon Euro'luk stat elektrik altyapısı projesi de Rus işverenler tarafından bu yüzden iptal edilen projeler arasında yer alıyordu. 1928'de inşa edilen Central Dynamo Stadı Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kapsamında yenilenecek statlar arasında yer alıyordu.

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