Rusya alevlerle boğuşuyor

T24-

Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarının geniş alanlara yayıldığını, söndürme çalışmalarının güçlükle yapılabildiğini kaydetti.



Başkent Moskova'nın 500 kilometre güneyinde bulunan Varonej bölgesindeki Maslovka kasabasında yaşayan 52 yaşındaki Galina Şibanova, yangında kül olan evinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Kasabada en az 50 ev hasar gördü. Yetkililere ulaşamadık" diye konuştu.



Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın merkezi bölgesindeki 866 kilometrekarelik alanda 779 noktada yangın çıktığını açıkladı.



Rusya'nın Avrupa ve Sibirya bölgesinde haziran ortasından beri devam eden sıcak dalgası ekinlerin kurumasına neden olurken, binlerce çiftçinin iflasın eşiğine geldiği bildiriliyor.

Başbakan Vladimir Putin de en az 540 evin yandığı Nijni Novgorod kentine giderek, kurtarma çalışmalarından sorumlu yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.



Nijni Novgorod kenti sakinleri bir yandan plastik kovalarla taşıdıkları suyla evlerdeki alevleri söndürmeye bir yandan da yanan evlerdeki mobilyaları kurtarmaya çalışıyorlar.

Yetkililer, 44'ü Moskova bölgesinde olmak üzere 900'den fazla evin yandığını, biri itfaiyeci en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirttiler.



Bu ardada Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, aşırı sıcaklar yüzünden artan yangınların söndürülmesi için hükümete ek önlemler alınması ve vatandaşların zararlarının karşılanması için kaynak oluşturulması talimatı verdi. Medvedev, yangınlarla etkili mücadele için BE-200 tipi uçaklar dahil ek yangın söndürme araçları için acil önerilerin hazırlanmasını da istedi.



Nijni Novgorod bölgesindeki Vernyaya Vereya kasabasını giden ve burada halka hitap eden Putin, yangınzedelerin yasa uyarınca 50 bin ruble (2 bin 500 TL) tazminat hakkı olduğunu söyledi.

İnsanların bunun çok düşük olduğunu söylemesi üzerine Putin, "Biz başka türlü yapacağız. Evin durumunu göz önünde bulundurarak, aileye 50 bin ruble değil de 100 bin ruble (5 bin TL) yardımda bulunacağız. Ve bu sadece federal bütçeden sağlanacak miktar olacak. Ek olarak bölgesel bütçeden her aileye 100 bin ruble verilecek" dedi.