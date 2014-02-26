Rusya alarma geçti



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü, Ukrayna sınırında birliklerini teyakkuza geçirdi. Putin'in kararından önce Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da artan neofaşist yaklaşımı dile getirmişti.

Rus basını, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus savaş filosunun da konuşlanmış olduğu Kırım’da yaşayan Rusların güvenliğinin sağlanmasını talep eden haberlere yer veriyor.

Rusya Ukrayna'daki Avrupa yanlısı muhalefetin, Rus dostu Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i görevinden azletmesinin ardından, kendisine yeni bir hedef belirlemiş olabilir mi? Uzmanlar, Moskova yönetiminin yeni siyasi rotası üzerine farklı değerlendirmeler yapıyorlar.

Alman Bilim ve Politika Vakfı'ndan Steffen Halling, Moskova'nın yeni planlarına dair henüz net bir değerlendirme yapamadığını belirtti. Halling, Rusya'nın da birçok diğer ülke gibi Ukrayna'nın yeni siyasi dönüşümünde yer almak istediğine dikkat çekerek, Rus hükümetinin, sözlü saptamalar yapmadan önce Ukrayna'daki yeni yönetimin siyasi tavrını göstermesini bekleyeceğini belirtti.

Alman Dış Politika Toplumu Derneği'nden Ewald Böhlke ise daha birçok uzman gibi Ukrayna'nın doğusunda yaşayan Rus kökenlilere Rus pasaportu verilmesi taleplerini gerçekçi bulmadığını belirtti.

Doğalgaz bağımlılığı

Uzmanlar, birçok geçerli ve somut gerekçe nedeniyle iki komşunun ilişkilerini devam ettirmenin yolunu bulacakları görüşünü savunuyor. En önemli sebeplerden biri olarak da Ukrayna'nın hâlihazırda Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığı gösteriliyor. Ülke yılda yaklaşık 55 milyar metreküp doğalgaz kullanıyor ve bu gazın yarısını Rusya'dan tedarik ediyor. Ukrayna, 2013-2014 yıllarına ait 3 milyar 300 milyon euroluk doğalgaz borcunun ancak yarısını ödeyebilmişti.

Ayrıca Ukrayna mali darboğazdan çıkmak üzere Moskova yönetiminin iki yıl için ödemeyi planladığı 35 milyar dolarlık krediye de ihtiyaç duyuyor. Zira bu yardım kredisini Uluslararası Para Fonu IMF, AB ve ABD'den almasının karşılığında reform şartlarını yerine getirmesi gerekeceğini biliyor.

Rusya’nın da komşusunun çökmesinden çıkarı olamaz. Edward Böhlke, Rus ekonomisinin de Ukrayna'ya bağlı olduğunu belirtti. Ukrayna'nın mali bakımdan iflas etmesinin Rus para birimini de etkileyeceğine dikkat çeken Böhlke, batı sınırında huzur sağlanmasının Rusya'nın çıkarına olacağını savundu.