Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yüzde 49 hissesini devredecek

Akkuyu Nükleer Santrali’nde Ruslar’ın hisselerinin bir kısmını devretmek için harekete geçtiği öğrenildi. Akkuyu Nükleer Santrali’nde yüzde 100 hissesi olan Ruslar yüzde 49’a kadar hisse satışı yapabilecek. Bunun için Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Fuad Akhundov’un görevini bıraktığı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu belirtildi.

Kriz tetikledi

Türkiye ile Rusya arasında uçak krizi sonrası Akkuyu Santrali’nin ne olacağı tartışılmıştı. Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili süreç 2010 yılında başladı. 2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında, “Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği” anlaşması imzaladı. 21 Temmuz 2010 tarihinde hükümetlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı, ardından da Akkuyu şirketi kuruldu. Akkuyu şirketi’nin tamamı Ruslar’a ait.

Hükümetlerarası anlaşmada Rus tarafının hisselerinin yüzde 49’a kadar devredilebileceğine ilişkin madde bulunuyor. Rus tarafı bir süredir Akkuyu’nun yüzde 49’unun satılacağına ilişkin açıklamalarda bulunuyordu. Şimdi sürecin başlatıldığı öğrenildi. Kulislerde, Rusya’nın yaşadığı ekonomik sıkıntı ve yaşanan finans probleminin aşılması için hisse satışının hızlandırıldığı ifade ediliyor.

2 yıl önce genel müdürlük görevine gelen Fuad Akhundov’un, hisse satışıyla ilgili görüşmelerde bulunmak amacıyla genel müdürlük görevini bıraktığı belirtildi. Yaklaşık 10 gün önce görüşmelere başlanması kararı alınırken, geçen hafta da Akhundov’un yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu belirtildi. Konuya yakın kaynaklar, Akhundov’un görüşmeleri yapabilmek için daha rahat bir göreve geçtiğini belirtirken, imza yetkilerinin de bir genel müdür yardımcısına devredildiğini söylediler.

Tarafların rızasına bağlı

Hükümetlerarası anlaşma 2010 yılında yayımlandı. Burada proje şirketi ile ilgili hükümler bulunuyor. Anlaşmaya göre, proje şirketi Rus tarafınca yetkilendirilen şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak başlangıçta yüzde 100 hisse payı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve düzenlemeleri kapsamında anonim şirket şeklinde kurulabiliyor. Bu şirket kuruldu. Anlaşmanın şirketle ilgili diğer şart olarak da, “Rus Yetkili Kuruluşları’nın Proje Şirketi’ndeki toplam payları, hiçbir zaman yüzde 51’den (yüzde elli birden) az olmaz. Proje Şirketi’nin geride kalan azınlık hisselerinin dağıtımı, her zaman, ulusal güvenlik ve ekonomi konularında ulusal çıkarların korunması amacıyla Taraflar’ın rızasına bağlıdır” ifadesi yer alıyor. Bu durumda hisse satışında Türkiye’nin rızasının olması gerekecek.