Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali'ne onay verdi

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in, Akkuyu Nükleer Santral inşaatıyla ilgili Rusya ile yapılan devletlerarası anlaşmaya onay verdiğini açıkladı.



Bakan Yıldız, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin Mersin Akkuyu'da kurulması yolunda bir eşiğin daha açıldığını belirtirken, "Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın İgor Seçin biraz önce beni arayarak bu bilgiyi verdi. Böylece Türkiye-Rusya İlişkilerinde yeni bir dönem açılıyor" dedi.



Yıldız, "Bildiğiniz gibi hem bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından, yani Rusya Federasyonu ile yaptığımız nükleer güç santrallerinin Hükümetler arası anlaşması bizim meclisimizden ve sayın Cumhurbaşkanımızdan, onların meclisinden ve Cumhurbaşkanlarından onay gerekiyordu. Biz üzerimize düşeni yapmıştık. Duma'nın alt kanadından onaylandıktan sonra 2 hafta kadar önce üst kanadı tarafından da onaylanmıştı. Bugün de sayın Medyedev'in onayından geçtiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tabii ki Rusya Federasyonu ile yapmış olduğumuz nükleer güç santrallerinin hükümetlerarası anlaşmalar kısmında önemli bir aşamadır diye düşünüyorum" dedi.



"Bundan sonra nükleer güç santralleri ile alakalı yeni bir süreç başlayacaktır" diyen Yıldız, "Kendisini İstanbul'a davet ettim ve zannediyorum 13-14-15 Aralık gibi İstanbul'daki yapacağımız toplantılarda kurulacak proje şirketinin esasları belirlenmiş olacak ve Türkiye'de faaliyetlerin başlamasıyla alakalı, ister lisanslamalarla alakalı, ister yer izinleri saha görümleri ile alakalı bütün bunların bir nevi önü açılmış olacak. İnşallah iki ülke de bunu başarabilecek güçte ve yönetimdedir diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Mersin Akkuyu'ya yapılması planlanan Nükleer Santral inşaatı 4 üniteden oluşacak ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak.



Santralin ömrü tamamlanıncaya kadar 60 yıl boyunca Rusya işletecek. Türkiye 15 yıl boyunca elektrik alım garantisi verecek.



