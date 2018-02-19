Rusya: Afrin için arabuluculuk yapmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı düzenlediği Suriye'nin Afrin bölgesinde, durumu normale döndürmek için Rusya'nın arabulucuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığı bilgiye göre, Valday Tartışma Kulübü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bogdanov, "Biz, kimseye kendi rolümüzü dayatmıyoruz ancak gerekli görülürse, akan kanın durması ve ortak payda bulunması için arabuluculuk yapmaya hazırız" dedi.

PYD/YPG ile Şam rejimi arasında Suriye Ordusu'nun Afrin’e girmesi konusunda anlaşma sağlandığını öne sürüldü. Bugün akşam saatlerden Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüşen Erdoğan'ın iddia ile ilgili "Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur" dediği kaydedildi.