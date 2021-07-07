Rusya, Afganistan'ın sınır komşusu Tacikistan'daki eski Sovyet askeri üssünü aktifleştirmeye hazırlanıyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD çekilme sürecini sonlandırmaya yaklaşırken, Afganistan'ın sınır komşusu Tacikistan'daki eksi SSCB askeri üssünü Taliban'a karşı aktive etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Tacikistan, Rusya'nın kendi toprakları dışında asker bulundurduğu sayılı ülkelerden biri. Eski bir SSCB cumhuriyeti olan ülkede 6 bin civarı Rus askeri bulunuyor. Geçen iki ayda Taliban ilerlemeye devam ederken binden fazla Afgan askerinin Tacikistan'a kaçtığı bildirilmişti.

Lavrov, "Müttefiklerimize yönelik herhangi bir agresif yaklaşımı önlemek için Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Rus üssünü kullanmak dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Laos ziyaretinde konuşan Lavrov, Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne yönelik sorumluluklarının devam ettiğini vurgulayarak, "Afganistan'da durum hızlı bir biçimde kötüleşiyor. Orada yıllarca kalan ve istikrarı sağlamak yönünde gözle görülen sonuçlar almayan ABD ve NATO askerlerinin de çekilmesi de bu duruma dahil" diye konuştu.