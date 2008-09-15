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Dünya

Rusya, Abhazya'da büyükelçilik açıyor

Rusya'nın, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilân eden Abhazya'da yıl sonuna kadar büyükelçilik açacağı bildirildi.

15 Eylül 2008 03:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Abhazya'daki temasları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Sohumi'de açacakları büyükelçilik için yer tespit ettiklerini belirterek, "Büyükelçilik binamız yıl sonuna kadar hizmete girecek" dedi.

Büyükelçiliğin faaliyetlerine kısa sürede başlamasının önemli olduğunu kaydeden Lavrov, Abhazya topraklarında görev alacak Rus askerinin hangi bölgede yerleşeceği ve statüsünün ne olacağı konusunun imzalayacakları dostluk ve işbirliği anlaşmasında netlik kazanacağını ifade etti.

Lavrov, Abhazya ile dostluk ve işbirliği anlaşmasını yakın günlerde imzalayacaklarını belirterek, "Abhazya'da istikrar bozulmayacak ve bölgede bir daha savaş olmayacak" ifadesini kullandı.

"Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin muhatapları olmadığını kaydeden Lavrov, "Gürcistan'da hiç kimseyi görevlendirmediklerini ve hiç kimsenin istifasıyla ilgilenmediklerini" ifade etti. Lavrov, Gürcistan'ı bugün ziyaret edecek NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer'in Rusya'ya karşı açıklamalarını "uygunsuz ve sorumsuzca" olarak
nitelendirdi.

De Hoop Scheffer, "Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya'yı bağımsız ülke olarak tanımasının, Rusya'nın başta BM Güvenlik Konseyi kararlarındaki imzalarının ihlali olduğunu" söylemişti.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Gürcistan'daki askerlerini çekmesine ilişkin AB arabulucuğunda yapılan anlaşmayı eleştirmiş ve bu anlaşmayı, "Moskova yönetimine haddinden fazla alan bıraktığı" gerekçesiyle "kabul edilemez" bulduğunu söylemişti.

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