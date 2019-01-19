Rusya: ABD'nin stratejisi uzayda silahlanma yarışı başlatır

Rusya, ABD'nin yeni füze savunma stratejisinin uzayda tehlikeli bir silahlanma yarışına neden olabileceğini ve bunun Soğuk Savaş dönemindeki “Yıldız Savaşları” programının gelişmiş halinin yeniden başlamasını tetikleyebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni füze savunma stratejisini Perşembe günü açıklamıştı. Stratejide, ABD’nin kapsamlı bir füze savunma kabiliyeti için yeni teknolojilere yatırım yapılacağı belirtilirken, uzaya, balistik füzeleri tespit etmek üzere yeni sistemler yerleştirileceğine dikkat çekilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin planının 'sakıncaları olduğu' ve 'kırılgan' olan uluslararası istikrara da 'darbe indirebileceği' belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD’nin füze savunma alanının uzay birimiyle ilgili bölümleri bizi derinden endişelendirmektedir. Strateji, uzayda füzelerin vurulması kabiliyetinin geliştirilmesine hedeflemektedir. Söz konusu planın hayata geçerse uzayda kaçınılmaz bir silahlanma yarışının başlamasına yol açabilir. ABD yönetimini Reagan dönemindeki ‘Yıldız Savaşları’ programını yeniden başlatmaya girişimden uzak durmaya davet ediyoruz” denildi.