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Dünya

Rusya: ABD'nin diplomatik tesislerimizi kapatması küstahça

“ABD, insanlar arasındaki bağların gelişimine hiçbir ilgi duymadığını açık biçimde sergiliyor”

02 Eylül 2017 02:18

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Rusya'ya ait diplomatik tesisleri kapatma kararının, uluslararası sorunlarda dahil iki ülke arasında işbirliği fırsatlarını baltaladığını belirtti.

Zaharova, "ABD, bu tür küstahça eylemleriyle ikili diyalogdaki zaten karmaşık olan havayı daha da bozuyor, acil uluslararası sorunların çözümü yönünde olanlar dahil işbirliği fırsatlarını baltalıyor" dedi.

“ABD, insanlar arasındaki bağların gelişimine hiçbir ilgi duymadığını açık biçimde sergiliyor”

ABD'nin bu tedbirlerinden, her iki ülkede siyasetten uzak on binlerce vatandaşın zarar göreceğini dile getiren Zaharova, "ABD, insanlar arasındaki bağların gelişimine hiçbir ilgi duymadığını açık biçimde sergiliyor" ifadelerini kullandı.

 

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