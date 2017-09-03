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Dünya

Rusya, ABD’deki 3 diplomatik temsilciliğini boşalttı

Rusya’nın San Francisco Konsolosu Petrov, diplomatik personel ve aileleriyse 1 Ekim’e kadar konsolosluk binasında yaşamaya devam edeceğini belirtti

03 Eylül 2017 17:47

Rus diplomatlar, Washington’ın talebi üzerine San Francisco’daki 6 katlı konsolosluk binası da dahil olmak üzere ABD’deki 3 diplomatik tesislerini boşalttı.

Rusya’nın San Francisco Konsolosu Sergey Petrov, Sputnik’e demecinde, ‘konsolosluğun Washington’ın hukuksuz kararı nedeniyle faaliyet göstermeyi durdurduğunu’ belirtti. Petrov’un aktardığına göre diplomatik personel ve aileleriyse 1 Ekim’e kadar konsolosluk binasında yaşamaya devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada da, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluk binası ile Washington ve New York’taki iki ticari temsilciğini boşalttığı doğrulandı.

​Rusya Dışişleri Bakanlığı Facebook hesabında, boşaltılan San Francisco konsolosluğu binasını FBI ajanlarının denetlediğini gösteren bir video paylaştı.

Videoda kıravatlı bir erkeğin, binadaki odaların kapılarını açarak içeriyi kontrol ettiği görülüyor. Diğer bir videoda görüldüğüne göreyse bir erkek binanın tavanındaki bir noktayı kontrol ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önceki bir açıklamasında Washington’ın Rus diplomatik tesislerinde arama yapma kararını ‘yasa dışı ve benzeri görülmemiş saldırgan bir eylem’ olarak nitelemişti.

Öte yandan Washington’daki Sputnik muhabirinin aktardığına göre, ABD Dışişleri, başkentteki Rus ticari temsilciliği binasından içeri girmek için bir çilingirlik şirketiyle anlaşma yaptı. Liberty Luck & Security isimli şirketin bir çalışanı yerel saatle 03.00’te binanın arka kapısından içeri girdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğu ile Washington ve New York’taki iki ticari temsilciğini kapatmasını talep etmesi, Kremlin’in Rusya’daki ABD diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının 755 kişi azaltılması kararını almasını izliyor.

Diplomatik temsilciliklerdeki personel sayısının 755 kişi azaltılması, ABD’nin Rusya’daki diplomatik tesislerinde 455 kişinin kalacağı anlamına geliyor. Bu rakam da Rusya’nın ABD’deki diplomatlarının sayısına denk geliyor.

Kremlin, ABD’nin Rusya’daki diplomatik personel sayısının azaltılmasına, ABD Kongresi’nin Moskova’nın Trump’ın seçildiği başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararları alması ardından gelmişti.

Daha önce ABD'nin eski başkanı Barack Obama, görevi bırakmasından birkaç hafta önce Aralık 2016’da 35 Rus diplomat ve ailelerini sınır dışı etmişti. Fakat Kremlin, bu adıma karşılık vermemişti.

 

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