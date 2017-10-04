Rusya: ABD ve SDG, Rusya'ya karşı 'ölümcül provokasyonlar' düzenliyor

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) Suriye ordusunun ilerlemesini engellemek için IŞİD'le iş birliği yapmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de ABD liderliğindeki güçler hakkında çok fazla soru işareti var" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de ABD’yi ve ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) Rus askerlerine karşı ‘ölümcül provokasyonlar’ düzenlemekle suçladı. Lavrov, ‘ABD destekli milisler, Amerikan özel kuvvetleri ve IŞİD arasında şüpheli biçimde dostane ilişkiler olduğunu’ savundu; Washington’ın Suriye ordusunun ilerlemesini engellemeye çalıştığını söyledi.

Arap gazetesi Şark ül Evsat’a konuşan Lavrov, “Suriye’de ABD liderliğindeki güçler hakkında çok fazla soru işareti var” dedi. Lavrov, “Ya tam IŞİD militanları bir saldırı düzenledikten sonra Suriye askerlerini yanlışlıkla bombalıyorlar, ya başka teröristlerin stratejik önem taşıyan noktalara saldırmasını sağlıyorlar, ya da bizim askeri personelimize karşı ölümcül provokasyonlarda bulunuyorlar” diye konuştu.

Lavrov söyleşide ABD’yi ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonu uluslararası hukuk açısından ‘istenmeyen misafirler’ olarak niteledi. Rus bakan Washington’ı ‘teröristler arasında kötü ve o kadar da kötü olmayanlar’ gibi bir ayrım yapmakla da suçladı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, Irak sınırındaki doğalgaz zengini bölge üzerindeki üç yıllık IŞİD kuşatmasını üç hafta önce batıdan kırmıştı. Bu stratejik gelişmenin hemen ardından, Rakka’da operasyon düzenleyen SDG de bölgeye doğudan birlik kaydırmış ve Suriye askerlerinin Fırat’ın doğusuna geçmemesi gerektiğini savunmuştu.

Rusya destekli Suriye ordusu Fırat’ın doğusuna geçerken, Lavrov’un yardımcısı Sergei Ryabkov geçen hafta bir Rus generalin IŞİD tarafından öldürülmesi konusunda ‘ABD’nin iki yüzlü politikasını’ srumlu tutmuştu