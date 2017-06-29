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Dünya

Rusya: ABD, Suriye'ye yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor

"Sosyal medyada ölü çocukların fotoğrafları dolaşmaya başlayacak"

29 Haziran 2017 14:48

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin 'Suriye hükümetinin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' iddiasına ilgili olarak açıklama yaptı. "ABD'nin açıklamasını sadece Şam'a değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik mesaj olduğunu" belirten Zaharova, "Bu, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri müdahalenin işareti" ifadesini kullandı.

"Rusya'ya yönelik..."

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin söz konusu açıklamasını neye dayanarak yaptığını bilmediklerini belirten Zaharova, şöyle devam etti:

"Bu durum, hem askeri hem de istihbarat açısından geniş çaplı bir provokasyona benziyor. Bu provokasyon sadece Suriye hükümetine değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik."

Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 4 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD'deki ana akım medyada Suriye hükümetinin suçlanması için bir enformasyon kampanyası başlatıldığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray'ın yeni açıklamasının da benzer bir kampanyanın başlamasına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

"Sosyal medyada ölü çocukların fotoğrafları dolaşmaya başlayacak"

"Sosyal medyada ölü çocukların fotoğrafları dolaşmaya başlayacak" diyen Zaharova, Han Şeyhun'daki olayın araştırılmaması nedeniyle burada kimyasal silah kullanıldığını kanıtlamak için çamaşır deterjanı dahil olmak üzere çeşitli maddelerin kullanıldığını da hatırlattı.

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