Rusya: ABD, Suriyeli Kürtlere silah göndermeye devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Irak üzerinden Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Zaharova, ABD'nin Suriye'deki eylemleri için 'endişe verici' ifadesini kullanırken Tanf kırsalındaki 55 kilometrelik güvenlik bölgesindeki işgalini ise sürdürdüğünü söyledi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.

"Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak üzerinden Kürtlere yeni silah konvoyları gönderdi"

Zaharova, "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden Kürtlere yeni silah konvoyları gönderdi. Buna karşılık Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de Kürtlere yönelik askeri eylemlerde bulunmaya devam etti" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaharova, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon düzenlediği Afrin'de şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti.

"ABD, Kürtlerle birlikte Suriye ordusuna karşı cephe alıyor"

Öte yandan Zaharova, ABD'nin Kürt müttefikleriyle birlikte Suriye ordusuna karşı neredeyse açık bir cepheleşme içinde olduğunu kaydetti.

Zaharova, "ABD'li birlikler, IŞİD militanları için güvenlik bölgesi haline gelen Tanf kırsalındaki 55 kilometrelik güvenlik bölgesinde işgale devam ediyor. Fırat'ın doğu kıyısında Kürt müttefiklerine bağlılığını sergileyen ve Kürtlerle birlikte Suriye ordusuna karşı neredeyse açık cepheleşme içinde olan ABD'nin eylemleri endişe verici" ifadelerini kullandı.