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Dünya

Rusya: ABD, S-400 konusunda Türkiye'ye şantaj yapıyor

"Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor"

20 Nisan 2018 18:10

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin S-400 füze savunma sistemleri konusunda Türkiye’ye şantaj yaptığını söyledi. Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemler satın almasının yaptırım uygulanmasıyla sonuçlanabileceğini söylemişti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

"NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünce dikkate alınmalı"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün S-400'lerle ilgili yaptığı 'Türkiye'nin ulusal kararı' açıklamasını hatırlatan Lavrov, "ABD, ittifak üyesi olarak, NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünceyi dikkate almalı" diye konuştu.  Lavrov, silah pazarındaki rekabetin temiz ve vicdanlı olması ve tek taraflı yaptırımlar gibi yasadışı yollardan elde edilen imtiyazlara dayanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri: Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması, yaptırımlara sebep olabilir

Çarşamba günü ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell, şunları söylemişti:

“Türkiye son zamanlarda Rusya ve İran’la olan iş birliğini artırdı. Ankara, bu iş birliğini çatışmanın azaltılması anlamına gelen Cenevre sürecinde atılması gereken bir adım olarak gördüğü konusunda bizi temin etti. Ancak Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmak için için Rus ordusuyla yaptığı -ABD’nin dahil olmadığı- anlaşmalar ciddi şekilde endişe verici. Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerinden haberdar olmalı. Ankara, Rus S-400 füze sisteminin satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını iddia ediyor. Bu durum, CAATSA’nın (ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) 231. bölümü kapsamında yaptırıma sebep olabilir ve Türkiye’nin F-35 programına katılımını olumsuz etkileyebilir."

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