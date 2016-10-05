Rusya, ABD ile bir anlaşmayı daha askıya aldı!

Rusya, bilimsel araştırmalar ile nükleer ve enerji sektörlerinin geliştirilmesi konularında ABD’yle işbirliğini öngören anlaşmayı askıya aldı.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dmitriy Medvedev'in Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) ile ABD Enerji Bakanlığı arasında işbirliğine yönelik anlaşmayı askıya alan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

16 Eylül 2013'te imzalanan anlaşmanın ABD'nin bu alandaki çalışmaları durdurması nedeniyle askıya alındığı kaydeden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde ABD'nin gerçekleştirdiği eylemler, anlaşmada öngörülen işbirliğini doğrudan etkiledi. Nisan 2014'te Rosatom, ABD Enerji Bakanlığı'nın Moskova'daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde bulunan ofisinden Ukrayna'daki olaylar nedeniyle nükleer enerji alanındaki işbirliğinin durdurulduğunu bildiren bir yazı aldı. ABD'nin bu adımı, anlaşmanın koşullarını somut biçimde ihlal ediyor.” Açıklamanın sonunda ABD ile ilişkilerin genel çerçevesine bağlı olarak anlaşmanın yeniden uygulamaya konabileceğinin de altı çizildi.