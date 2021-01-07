Rusya: ABD'deki 'arkaik' seçim sistemi demokratik standartlara uygun değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de Kongre'nin Joe Biden'ın başkan seçildiğini tescil ettiği süreçle ilgili "ABD'deki 'arkaik' seçim sistemi, demokratik standartlara uygun değil" dedi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Zaharova, ABD'deki 'arkaik' seçim sisteminin demokratik standartları karşılamadığını ve Amerikan toplumundaki bölünmenin sebebi olduğunu söyledi.

TIKLAYIN - Kongre, Joe Biden'ın başkanlığını tescil etti; Trump "20 Ocak'ta sağlıklı bir görev teslimi olacak" dedi

ABD'de Kongre, Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskınıyla başlayan gergin oturumun sonunda Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak seçildiğini tescil etti. Donald Trump, tescil sonrası yaptığı ilk açıklamada "20 Ocak'ta görev teslimi sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek" dedi.