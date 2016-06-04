Rusya: ABD bizden El Nusra'yı vurmamamızı istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki operasyonlarında kendilerinden El Kaide’ye bağlı Nusra Cephesi’ni vurmamalarını istediğini söyledi.

AP'nin haberine göre Lavrov, 'ABD'nin bunu istemesinin nedeni, 'muhalefet' ile Nusra'nın yan yana olması' olarak açıkladı.

Ancak Lavrov, muhalefetin teröristlerin pozisyonlarından ayrılması gerektiğini, buna uzun süre önce karar verdiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ise, Rusya'dan IŞİD ve Nusra ile "meşru muhalefet birlikleri"ni dikkatli bir şekilde ayırmaları gerektiğini söylediklerini aktardı.