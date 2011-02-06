-RUSYA 38 MADALYA KAZANDI ERZURUM (A.A) - 06.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları bugün yapılan yarışlarla tamamlanırken, organizasyonda en başarılı ülke Rusya oldu. Oyunlarda en fazla sporcu ile katılan Rusya, 14 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalya ile sıralamada zirvede yer aldı. Türkiye, organizasyondaki tek madalyasına Artistik Patinaj branşının buz dansı kategorisinde Alper Uçar ve Alisa Agafonova ikilisiyle kazandı. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda madalya dağılımı şu şekilde gerçekleşti: /* Ülke Altın Gümüş Bronz ----------- ------ ----- ----- Rusya 14 14 10 Güney Kore 7 3 5 Ukrayna 6 5 4 ABD 5 2 - Fransa 4 4 4 Japonya 4 3 3 Slovakya 4 - 3 Çin 3 3 4 Almanya 3 3 1 Çek Cumhuriyeti 3 2 3 Slovenya 2 2 4 İsviçre 2 1 3 Avusturya 2 1 1 İtalya 1 3 4 Kanada 1 3 1 Finlandiya 1 2 - Kazakistan 1 - 5 Büyük Britanya 1 - - Polonya - 6 3 Bulgaristan - 2 2 İsveç - 2 2 Belarus - 1 1 İspanya - 1 - TÜRKİYE - 1 - Macaristan - - 1 */