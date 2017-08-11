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Dünya

Rusya 30 yıl sonra yapay zekalı kruz füzelerine sahip olabilir

Taktik Füze Silahları Şirketi Genel Müdürü Obnosov, ‘eğitebilen’ kruz füzelerinin Rusya’da üretilebileceğini duyurdu

11 Ağustos 2017 22:28

Taktik Füze Silahları Şirketi Genel Müdürü Boris Obnosov, Rusya’da kendini ‘eğitebilen’ kruz füzelerinin 2050’de Rusya’da üretilebileceğini duyurdu.

Obnosov, İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, füzenin saldırının taktiğini seçmesini, yörüngeyi hesaplamasını, hedefi vurmasını ve vurulduğu bilgisinin verilmesini sağlayacak yapay zekâlı füze sistemlerini geliştirilmesinin ‘askeri teknolojinin gelişiminin üst seviyesi’ olduğunu ileri sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus yetkili, “Bu konunun üzerine gidilirse 2050’ye kadar kendini eğitebilen füze sistemlerine sahip olacağız” diye konuştu.

Gelecekte bu tür makinelerin son derece etkili olacaklarını belirten Obnosov, bilim ve teknolojideki gelişme seviyesinin ‘düşünebilen makineler hakkında yeterince ciddi konuşulabilecek eşiğe’ henüz ulaşmadığına dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Kendini eğitebilen sistemlerin geliştirilmesi alanındaki meyilleri biliyoruz. Bu konuların fiilen araştırılması için ek kaynaklara, temel ve uygulamalı araştırmalara ihtiyaç var. Şu anda yeni ürünlerin oluşturulması ile ilgili onlarca tema üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle sadece bu konu üzerine yoğunlaşmamız şimdilik mümkün değil.”

 

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