Rusya 3 milyarderinden 2'sini kaybetti

Forbes Dergisi, küresel ekonomik kriz yüzünden Rus milyarderlerin servetlerinin 380 milyar dolarlık kayıpla 142 milyar dolara kadar indiğini ve milyarder sayısında da üçte iki oranında bir azalma olduğunu bildirdi.



Forbes Dergisi'nin Rusça yayınında yer alan haberde, ünlü oligark Mihail Prohorov'un küresel kriz yüzünden 13,1 milyar dolar kaybetmesine rağmen 9,5 milyar dolarlık servetiyle en zengin Rus iş adamı olduğu kaydedildi.



Haberde, geçen yılın ikincisi Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in 24,3 milyar dolarlık servetinin 8,5 milyar dolara inmesi nedeniyle ikinci sırayı tekrar korududuğu belirtilerek, "Kriz herkesi etkiledi: Finansçılar, metalürji ile uğraşanlar, petrolcüler, tüketici ürünleri üreticileri, satıcılar ve çeşitli holdinglerin sahipleri. Hiç bir girişimci geçen yılki duumundan daha iyi konumda değil" denildi.



Rusya'da kriz yüzünden en fazla zarar gören alüminyum kralı olarak bilinen Oleg Deripaska oldu. Deripaska geçen yıl 28,5 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada bulunurken, bu servetinin neredeyse yüzde 90'ını kaybederek 3,5 milyar dolarla en zengin iş adamları sıralamasında ancak 10'uncu sırada yer bulabildi.



Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'un eşi Yelena Baturina'nın geçen yıl 4,2 milyar dolar olan serveti de kriz yüzünden 900 milyon dolara kadar geriledi.