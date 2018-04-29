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BBC Türkçe

Rusya, 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı ediyor

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla düzenlenen saldırının ardından Batı ile Rusya arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor. Son olarak Rusya, İngiltere'ye destek veren 2

29 Nisan 2018 20:30

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla düzenlenen saldırının ardından Batı ile Rusya arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor.

Son olarak Rusya, İngiltere'ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Bu ülkeler; Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İsveç, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya ve Ukrayna.

Rusya ayrıca 4 ülkeye (Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ) karşı da benzer bir adım atma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Rusya daha önce İngiltere ve ABD'den de bazı diplomatları sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kremlin İngiltere'den son olarak ayrıca ülkedeki diplomatlarının sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarına sayısına eşitlemesini istedi.

İngiltere ise Rusya'nın açıklamasını "üzüntü verici" bulduğunu bildirdi.

İngiltere, sinir gazı saldırısının arkasında Rusya'nın olduğunu vurguluyor.

Rusya ise İngiltere'nin suçlamalarını reddediyor.

Saldırıya maruz kalanlardan 66 yaşındaki Sergey Skripal hala yoğun bakımda.

33 yaşındaki Yulia Skripal'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı.

Saldırı sonrası Batı ülkelerinde görevli 150'ye yakın Rus diplomat sınır dışı edilmişti.

Rusya ise önce İngiltere'ye yönelik karşı bazı yaptırım kararları almış daha sonra da ABD'ye misilleme olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun kapatılacağını açıklamıştı.

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