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BBC Türkçe

Rusya 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’ndan ‘doping gerekçesiyle’ men edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı Güney Kore'de yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmaktan men etti. Karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Disiplin Komisyonu tarafından 17 ay süren soruşturmanın sonucunda alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping skandalı nedeniyle Rusya'yı Güney Kore'de yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmaktan men etti.

Karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Disiplin Komisyonu tarafından 17 aylık soruşturmanın sonucunda alındı.

IOC Başkanı Thomas Bach ve yönetim kurulu, kararı Salı günü Lozan'da açıkladı.

Soruşturmayı yürüten eski İsviçre Cumhurbaşkanı Samuel Schmid, Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda "doping karşıtı kuralların ve sistemin, sistematik bir şekilde manipüle edildiğini" söyledi.

Soruşturmada, 2011-2015 yılları arasında Rusya'nın 30 spor dalında yarışan binden fazla atletinin doping yaptığı saptandı.

Doping almadıklarını kanıtlayan Rus atletlerin tarafsız olarak Pyeongchang kentindeki olimpiyatlarda yarışmalarına izin verilecek.

Bu atletler, 9 Şubat 2018'de başlayacak müsabakalarda "Rusya'dan katılan Olimpik atletler" başlığı altında yarışabilecekler.

Karar, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda Rus devletinin bilgisi dahilinde yarışmacılara doping verildiğine ilişkin soruşturmanın ardından alındı.

Karar Rusya'da yaygın bir şekilde kınandı. Bazı siyasetçiler Olimpiyat Oyunları'nı boykot etme çağrısı yaparken, başka siyasetçiler ise doping almayan sporculara katılım izni verilecek olmasını memnuniyetle karşıladı.

IOC ise yaptığı açıklamada, "Bu, zarar verici bu sürece bir sünger çekmeli" dedi.

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