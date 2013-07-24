Rusya: El Kaide, 200 sivil Kürt'ü canlı kalkan olarak kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde El Kaide bağlantılı El Nusra ile PYD güçleri arasındaki çatışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Rusya’nın açıklamasında, Suriye-Türkiye sınırı boyunca ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tal Abyad ve Rasulayn kasabalarında El Kaide'ye bağlı silahlı grupların çatışma sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 sivil Kürdü rehin alıp canlı kalkan olarak kullandığına dikkat çekildi.

İngilizce yayın yapan Russia Today televizyonunun haberine göre, Rus Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yayınlanan açıklamayla, bu bölgelerde El Kaide'ye bağlı uluslararası aşırı gruplarla, yerleşimlerini radikal İslamcıların saldırılarından korumak üzere hareket eden Kürt militanlar arasında çatışma yaşandığını hatırlattı.

500 kişi kaçırıldı, 300 kişi bırakıldı

Rusya’dan yapılan açıklamada, "Suriyeli Kürt savaşçılar Ebu Musab olarak tanımlanan El Kaide bağlantılı isyancı bir lider ya da emiri, ele geçirdi. Buna karşılık, El-Kaide teröristleri aralarında kadın ve çocukların da olduğu 500'ün üzerinde sivili kaçırdı. Kürt savaşçıların Ebu Musab'ın serbest bırakılmasına karşın kaçırılan insanların serbest bırakılmasını kabul etmesine rağmen ve komutan serbest bırakılmasına rağmen, yaklaşık 200 kişilik sivil hala aşırı İslamcı grupların elinde bulunmaktadır" diye belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'de devam eden siyasi ve askeri çatışmaya dahil olmayan huzurlu Kürt nüfusa karşı aşırılık yanlısı uluslararası teröristler tarafından işlenen ihlalleri ve katliamı kınıyoruz" denildi.