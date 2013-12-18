Rüşvette baba-oğuldan sonra baba-kız skandalı mı?

Türkiye bakan çocuklarının da gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu konuşurken bir skandal da sporda patladı. İddiaya göre; başkan olan baba, sporcu kızına altın madalya kazandırdı.

Ankara'da 10 Ekim 2012 tarihinde yapılan 11. Dünya Wushu Şampiyonası’nda milli sporcu Elif Akyüz Kuzey Mızrağı stilinde 9.60'lık derecesi ile Dünya Şampiyonu olmuştu. Türkiye adına bir ilke imza atan Akyüz, Avrupa, Asya ve Amerika'dan gelen 31 rakibini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Daha önce wushuda altın madalya kazanan hiç bir Avrupalı sporcu bulunmuyordu. Böylece Akyüz, Avrupa kıtasının da ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

'7 saat ve 14 bin dolara satın alındı' iddiası

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre dünya şampiyonası sırasında organizasyonu yapan firmada çalıştığı belirtilen Ersin Metin Yavuz'un 03.12.2013 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na verdiği şikayet dilekçesi ise şok etkisi yarattı. Yavuz'un iddiasına göre; Elif Akyüz'ün kazandığı altın madalya, Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı olan babası Abdurrahman Akyüz tarafından 7 Adet 'ROLEX' saat ve yaklaşık 14 bin dolar para ile satın alındı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı'na verilen evrakta, 7 adet saat ve 14 bin doların Dünya Şampiyonası'nda görevli hakem ve uluslararası federasyon yöneticilerine verildiği iddia edildi.

Teftiş Kurulu'na verilen dilekçe şöyle:

"11. Dünya Wushu Şampiyonası'nın organizasyonunun verildiği OTY Turizm. Org. şirketi yetkilileri ve federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz'ün organize ettiği belirtilen rüşvet karşılığı kızına altın madalya verilmesi olayı, ilk olarak o dönemin yönetim kurulu üyesi Önder Karan'ın tepkisi üzerine askıya alınır.

Karan'ın tepki göstermesi üzerine organizasyon yetkilisi ve Başkan Abdurrahman Akyüz, diğer yöneticilerden habersiz olarak hakem ve uluslararası federasyon yetkililerine kızı Elif Akyüz'ün birinci olması karşılığında 7 Adet 'ROLEX' saat ve 7 ayrı zarfın içerisine konan 14 bin doları teslim eder. Başkanın kızı Elif Akyüz ise babasının rüşveti ile altın madalyaya ulaşır."

Dilekçe istifaya sebep oldu

Verilen dilekçe ile olayı ortaya çıkaran yönetici Önder Karan, "ilk duyduğumda karşı çıktım ve asla kabul etmedim. Dilekçe olayını duyduktan sonra şaşırdım ve federasyon yönetiminden istifa etme kararı aldım. Bu konu ile ilgili yetkililerin soracağı her türlü bilgiyi vermeye hazırım. İstifamı federasyona noter kanalı ile göndereceğim" dedi.

Wushu nedir?

Wushu, Çin savunma sanatlarının genel adıdır. 'Güç iş', 'zor teknik' ve 'sanat' anlamlarına gelmektedir. Kelime anlamı olarak 'savaş sanatları' olarak da bilinir. Saldırı ve savunmanın yanında akrobasi ve baleye benzer kareografik hareketler ile Uzakdoğu felsefisi Wushu adı altında toplanır.