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'Rüşvetle ilgili kimsenin sesi çıkmıyor'

CHP lideri Baykal, CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesine ilişkin konuştu.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesine ilişkin, ''Fevkalade ciddi, dünya çapında firmalar Türkiye'de rüşvet verdiklerini kabul ettiler. Kendi ülkelerinde soruşturma açıldı. Türkiye'de kimsenin sesi çıkmıyor. Böyle bir şey olabilir mi?'' dedi.


Baykal, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Bağımsız Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı ve Ankara müzisyenlerinin ''50 Yılın Rock Müziği'' konserine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.


CHP Genel Başkanı Baykal, bir gazetecinin ''TBMM'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için verilen gensoru önergesinin, görüşmeleri yavaşlatmak için verildiği'' yönündeki görüşleri hatırlatması üzerine şunları kaydetti:


''Aslında parlamentonun tıkanması söz konusu. Ama parlamentoyu tıkayan gensoru önergesi değil. Parlamentonunu hemen hemen iki haftasını başından sonuna tek başına tıkayan Anayasa değişikliği dayatması. Bu AKP'nin projesi. Parlamentodaki diğer siyasi partilerin bu konudaki tutumu açık. Yani ne oluyor? AKP anayasa değişikliği yapacağım diye, parlamentonun doğal gündemini, hayatın akışını, muhalefet partilerinin kendi gündemlerini, parlamentoya taşıma hakkını ortadan kaldırıyor. Bakın yeni bir gelişme işte bu gensoruya konu olan olay. Fevkalade ciddi, dünya çapında firmalar Türkiye'de rüşvet verdiklerini kabul ettiler. Kendi ülkelerinde soruşturma açıldı. Türkiye'de kimsenin sesi çıkmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Buna karşı bir tepki göstermemiz lazım. 'Biz şimdi Anayasa'yı değiştireceğiz, sen de bizim emrimize tabi ol, sesini çıkarma bunları unut' böyle bir şey olabilir mi? Anayasa düzenlemiş; gensorunun kendine göre bir takvimi var. Bir kaç saat ayıracaklar. Bir kaç saat buna ayırmaya değmez mi? Yani milleti sabahlara kadar sıraların üstünde perişan bir manzara içinde göstermekte tereddüt etmiyorsunuz. Ama çok ciddi bir konuyu gensoru olarak CHP'nin gündeme getirme girişimine 'olur mu canım?' diyorlar.''


Gensoru önergesi vermenin bir parlamentoda siyasi partinin en doğal hakkı olduğunu belirten Baykal, ''Bu hak kullanılmıştır. Biz tıkamak değil, tıkanmış olan Meclis'in doğal akışını sağlamak istiyoruz. Denetim yapmak istiyoruz'' diye konuştu.


Denetimin bir zorunluluk, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Baykal, ''(AKP böyle takdir etti, siz de ona teslim olacaksınız). Böyle bir şey olmaz. Hakkımızı kullanıyoruz''dedi.

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