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Dünya

Rüşvete ismi karışınca istifa etti VİYANA (A.A)

05 Eylül 2011 19:02

-Rüşvete ismi karışınca istifa etti VİYANA (A.A) - 05.09.2011 - Avusturya'da Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) tarafından 2003 yılında kurulan koalisyon hükümetinin başbakanı Wolfgang Schüssel, hükümeti döneminde Telekom idaresinin, dönemin ulaştırma bakanı Hubert Gorbach'a "rüşvet verdiği" iddiaları üzerine milletvekilliği görevinden istifa etti. Başbakanlığı döneminde kendisinin ve partisinin yasa dışı hiçbir olaya karışmadığını ileri süren Schüssel, "Buna rağmen adil ve şeffaf bir soruşturma sürecinin yürütülmesi için milletvekilliği görevimden hafta sonu itibarıyla istifa ediyorum" dedi. Düzenlediği basın toplantısında başbakanlığı döneminde partisinin üyeleri ve koalisyon ortağı kabine üyelerine güvendiğini de belirten Schüssel, yargının, medya ve siyasi baskılar altında kalmadan şeffaf ve objektif bir soruşturma yürütmesi için istifa etmeye karar verdiğini kaydetti.

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