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RÜŞVETÇİ UZMAN ÇAVUŞA 4 YIL HAPİS KOCAELİ (A.A)

24 Eylül 2010 13:48

-RÜŞVETÇİ UZMAN ÇAVUŞA 4 YIL HAPİS  KOCAELİ (A.A) - 24.09.2010 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşıyla uygunsuz vaziyette yakaladığı kişiden rüşvet aldığı iddia edilen uzman çavuş, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya rüşvet vermek suçundan tutuksuz yargılanan sanık Tolga K. ile ''irtikap'' suçundan tutuklu sanık Soner Ö. ve avukatı Orhan Çelen katıldı.  Sanık avukatı Çelen, müvekkili Soner Ö'nün askeri araçla devriye gezdiği sırada, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü mevkisinde park halinde fark ettiği otomobilde kız arkadaşı S.P. ile birlikte olan Tolga K'dan otomobilin belgelerini istediğini, rutin trafik kontrolü yaptığını, söz konusu kişinden herhangi bir rüşvet talebinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.  Sanık Soner Ö. de suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.  Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Soner Ö'nün ''irtikap'' suçunu işlediğine hükmederek, suçun işleniş biçimi ve fiilin özellikleri gereği sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Soner Ö'nün mahkemedeki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 4 yıl 2 aya indiren mahkeme heyeti, uzman çavuşun 3 yıl süre ile kamu görevini üstlenmesini yasakladı. Mahkeme heyeti, ''rüşvet vermek'' suçundan hakkında dava açılan Tolga K'nın ise ''Selma P'nin yakalandığı durum hakkında'' ailesine bilgi verileceği tehdidi karşısında sanığa para verdiğini, bunun da suç teşkil eden bir eylem olmadığına hükmederek beraatine karar verdi. 

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