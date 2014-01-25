CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen bakanları savunduğunu öne sürerek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir başbakan bugüne kadar yolsuzluk yapanları savunmadı. İlk kez rüşvet yiyenlerin yanında kapı gibi duran bir Başbakan var. Rüşvetten beslenen bir Başbakan olmaz" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül hakkındaki yolsuzluk dosyası iddiasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, ''Al dosyaları gel, şak şak şak önüme koy. Ben de diyeyim ki çok mahcup oldum. Gelebilir mi? Gelemez. Gelmesi için alnının temiz olması lazım'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

30 Mart bizim demokrasi tarihimiz açısından önemli bir süreç. Her yurttaşımızın şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Neden esnaf doğru dürüst gelir elde edemiyor? Sanayiciler, dolar aldı başını gidiyor, neden sesiniz çıkmıyor? Hepsinin nedenini biliyoruz. Sesi çıkan bir Türkiye istiyoruz. Bunun yolu belli. Adres neresi? Ayrıştıran değil birleştiren bir parti. Adres CHP.

Rüşvet yiyenin yanında kapı gibi duruyor

Önümüzdeki süreci hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir başbakan bugüne kadar yolsuzluk yapanları savunmadı. İlk kez rüşvet yiyenlerin yanında kapı gibi duran bir Başbakan var. Rüşvetten beslenen bir Başbakan olmaz.

Yolsuzluğu ispat ediyor. Başbakan gözlerin kör mü? Görmüyor musun? Kutulardan para çıktı. Görmüyor musun? Yatak odalarındaki kasalardan milyon dolarlar çıktı. Görmüyor musun? Darbe yapıldı diyor. CHP olarak her türlü darbeye karşıyız. Kim darbe yaptı söyle.

Al dosyaları, getir önüme koy

Senin istediğin kanalda, senin istediğin kanalda konuşalım. Al dosyaları gel, şak şak şak önüme koy ben de diyeyim ki çok mahcup oldum. Gelebilir mi? Gelemez. Gelmesi için alnının temiz olması lazım. Kul hakkı yememesi lazım.

Açıklamazsan namertsin

Devlet memuriyetine girdiğim tarihten bu yana benim mal varlığım ortada. Benim çocuklarımın gemicikleri yok. Onun çocuklarının var. Senin hakkında dosyalar var açıklayacağım diyor. Açıklamazsan namertsin Recep Tayyip Erdoğan.

Şimdi birlik zamanıdır. Beraber olma zamanıdır. Şimdi farklı bir zaman. Şimdi birleşeceğiz, güçlerimizi birleştireceğiz. Şimdi Türkiye’yi aydınlığa çıkarma zamanı. Çöpten kağıt toplayan çocuklarımız olmasın, sokakta dilenen çocuklarımız olmasın.

Vurun Antepliler, namus günüdür

Unutmadığımız güzel bir türkü var: Vurun Antepliler namus günüdür. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyun. O yüzden diyorum Vurun Antepliler vurun namus günüdür. Suriye’de müslüman kanı akıyorsa bundan rahatsızlık duyuyoruz. Antepli iş adamları eli öpülesi işadamlarıdır. Ortadoğu’ya meydan okuyorlar. Şimdi onların kapıları kapalı. Suriye’ye, Mısır’a gidemiyorlar. Ortadoğu’da kan akarken ne işimiz var bizim. Kardeşin eline silah veriyoruz git kardeşini öldür diye.

'Kul hakkı yedin' diyenin alnını karışlarım

Erdoğan eleştirirken beni eleştirirken bir sürü unvan taktı sağ olsun. İşçi Kemal dedi, gurur duyarım. Esnaf Kemal, Çiftçi Kemal dedi. Hangi ünvanı verirsen eyvallah. Ama kimse bana ‘sen kul hakkı yiyorsun’ diyemez. Alnını karışlarım onun. Ama ona ne diyorlar. Allah kimseyi yere bakar hale getirmesin.

Bu parayı verelim, milletin yakasından düş

Bu para merakı nereden geliyor. Gözünüz kaç lira ile doyacak sizin. Vallahi kampanya açacağım. Bu parayı verelim, milletin yakasından düş artık.

O villanın parasını sen mi ödedin

Urla’da birinci derece SİT alanı, kazmayı vursan tarihi eser çıkıyor. Bir müteahhit arıyor. Sayın Başbakan demiyor. Abi diyor. ‘Villa yaptıracağım, vali engel oldu’ diyor. Ne oldu o valiye? Sürüldü.

Sonra ne oldu? Orada villa sahibi oldu. Bu villaların parasını sen mi ödedin? Birisi mi verdi? Çık da bir açıkla bakalım.

Hırsızlık babadan oğula

Gençler Erdoğan’ın sloganını atıyor. Hırsızlık oğuldan babaya geçmez, babadan oğula geçer. Ne diyelim.

'Yeter' deyin

Bıktık artık deyin, yeter deyin, yeter deyin, yeter deyin.

Temiz ve güzel siyasetin yolunu açalım. Herkesin barış içinde yaşadığı bir Türkiye’nin yolunu açalım.

Ayaz bebek açlıktan ölmesin. Her ailenin güvencesi olsun

Bunun yolu da temiz ve ahlaklı siyasettir

Onun yolu da CHP’dir. Gelin CHP’de gücümüzü birleştirelim.