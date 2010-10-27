Rüşvet yiyen az hapis yesin!

T24 - Kamu görevlilerinin hapisle cezalandırıldığı 'kazanç'ın 'menfaat' olarak değiştirilmesini, uygulanan cezanın da hafifletilmesini öngören kanun teklifi, AKP'li Veysi Kaynak tarafından Meclis'e sunuldu.





AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine uygulanan hapis cezalarında indirime gidilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, TCK'nın 'görevi kötüye kullanma' başlıklı 257. maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, teklifin 1. ve 2. fıkralarında yer alan, 'kazanç' kelimesi 'menfaat' olarak değiştirilecek.

Böylece, görevi kötüye kullanma suçunun oluşumu bakımından kişilere sağlananın, sadece ekonomik bir kazanç olarak algılanmasının önüne geçilecek ve görevin gereklerine aykırı hareket ederek, kişilere ekonomik olarak ölçülemeyen bir menfaat sağlayanlara da bu ceza uygulanacak.

Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisine uygulanan hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 6 aya, üst sınırı da 3 yıldan 2 yıla indirilecek.

Teklif, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisine verilen hapis cezasında da indirime gidilmesini de düzenliyor.

Buna göre, bu suçlarda, daha önce 6 ay olarak uygulanan hapis cezasının alt sınırı 3 ay, 2 yıl olan üst sınırı da 1 yıl uygulanacak.

İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.



