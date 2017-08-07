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Dünya

Rüşvet vermekle suçlanan Samsung'un veliahtına 12 yıl hapsi istemi

Lee Jae-yong, "Bireysel çıkarları için yolsuzluk yapmak" ile suçlanıyor

07 Ağustos 2017 18:19

Güney Kore'de savcılar, teknoloji devi Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong'un 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Lee, azledilen Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye rüşvet vermekle suçlanıyor.

Savcılar Lee'yi, Samsung'un, gücünü artıracak şekilde yeniden yapılanmasını sağlamaya çalışmak ve "Bireysel çıkarları için yolsuzluk yapmak" ile suçluyor. İddialara göre Lee, Samsung'a bağlı iki ortaklığın birleştirilmesi için hükümetten destek istedi. Karşılığında da, eski Cumhurbaşkanı Park'ın arkadaşı Choi Soon-sil'in yönettiği kâr amacı gütmeyen kurumlara yüklü miktarda bağış yaptı.

Park Geun-hye, patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından Mart ayında azledilmişti. Lee Jae-yong ise babası Lee Kun-hee'nin hasta olması nedeniyle Samsung'da başkanlık görevine vekalet ediyor.

Suçlamaları reddediyor

Şubat ayından bu yana tutuklu yargılanan Samsung'un veliahtı ise suçlamaları reddediyor. Lee Jae-yong'un dışında 4 Samsung yöneticisi hakkında daha rüşvet verdikleri iddiasıyla 7 ila 10 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Lee'nin avukatları ise iddiaların doğru olmadığını ve şüphelilerin bağışlar karşılığında hiçbir şey talep etmediğini söylüyor.

Davada kararın 25 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

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