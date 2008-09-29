‘Rüşvet’ suçunun gerekçesi yazıldı

Siyasi tarihe geçecek kararda, Remzi Gür’ün rüşvet teklif ederek, milletvekilinin hür iradesiyle tercihte bulunmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Gür, CHP’li vekile “Oyunu Gül’e ver, senin için iyi olur” demişti



Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına adaylık sürecinde, dönemin CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ı arayarak “Cumhurbaşkanlığı için yapılacak oylamada oyunu istiyorum. Senin için iyi olur. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa yaparım” dediği gerekçesiyle işadamı Remzi Gür’ü “rüşvet vermeye teşebbüs” suçundan mahkûm eden Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını tamamladı.

Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Siyasi tarihe geçecek kararda, Gür’ün rüşvet teklif ederek, milletvekilinin hür iradesiyle tercihte bulunmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.



‘Senin için iyi olur’



22 Temmuz seçimiyle milletvekilliği sona eren Yıldırım, seçimin ardından savcılığa başvurdu. Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarına ABD’deki eğitimleri için burs veren Gür’ün cumhurbaşkanlığı seçimi turları öncesi kendisini arayarak, “Mehmet Bey sen akıllı adamsın. Senin, cumhurbaşkanlığı için yapılacak oylamada oyunu istiyorum. Seni seviyoruz. Senin için iyi olur. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa yaparız” dediğini ifade etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gür aleyhine 1 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



Bunun adı rüşvet



Tanıkların da ifadeleri de Yıldırım’ı doğrulayınca “rüşvet vermeye teşebbüs” eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Gür’ü 10 ay hapis cezasına çarptıran Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını tamamladı.

Gerekçeli kararda, “Bir kamu görevlisine, görevinin gereklerine aykırı bir işi yaptırmak amacıyla yarar teklif edilmesi rüşvet olarak değerlendirilmektedir. Resmi bir sıfatı olmayan sanığın, seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla teklif yaptığı anlaşılmaktadır” denildi.



Hür iradeye engel



Bir siyasi partiye mensup milletvekiline, bir başka partinin adayının kazanması için oy istemesi veya bu amaçla toplantıya katılmasını talep etmesinin hukuka uygun olmadığının anlatıldığı kararda, “Eylem, milletvekillerinin hür iradeleriyle tercihte bulunmasını engellemeye yöneliktir.

Gür’ün olay tarihinde, Yıldırım’a, görevinin gereklerine aykırı bir iş yapması için yarar sağlama teklifinde bulunarak suç işlediği kanısına varılmıştır. Milletvekillerini etkilemek, seçim sonuçlarını değiştirmek için yapılan istemi meşru ve haklı görmek mümkün değildir” ifadesine yer verildi.

