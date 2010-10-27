-''RÜŞVET'' SORUŞTURMASINDA BİR AVUKAT TESLİM OLDU ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili ''rüşvet'' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aranan bir avukat teslim oldu. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olan avukat A.P, gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmayla ilgili aralarında İstanbul'da bulunan ünlü bir eğlence mekanının sahibinin de yer aldığı 6 kişinin daha arandığını bildirdi. Olayla ilgili, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz'ün tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği 11 şüpheli Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılmıştı. Mahkeme, aralarında İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Mustafa Oskay'ın da bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasına karar vermiş, 2 kişiyi ise serbest bırakmıştı.