-RÜŞVET OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI DAHA İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - İstanbul'da ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili düzenlenen çalışmalar kapsamında 7'si Halkalı ve Ambarlı gümrüklerinde memur 9 kişi daha gözaltına alındı. Süren operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayılarının artabileceği kaydedildi.