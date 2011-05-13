-RÜŞVET OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - İstanbul'un Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmapaşa ve Güngören ilçelerinde düzenlenen operasyonda, ''rüşvet'' iddiasıyla gözaltına 1 kamu görevlisi 8 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ay süre ile yaptığı takiplerde, Sultangazi'deki Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan kamu görevlisi ile bazı işletme sahiplerinin rüşvete dayalı ilişki içerisinde olduğunu tespit etti. Ekipler, rüşvet alıp vermek, rüşvete aracılık etmek, irtikap, görevi kötüye kullanmak suçlarını işleyen Sultangazi İlçesi Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan kamu görevlisi C.A. ile birlikte yerlerini tespit ettiği 14 şüpheliyi 10 Mayıs'ta Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Güngören'deki adreslerinde gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığında ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 1 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu C.A, O.O, A.A, Y.E, R.S, S.S, M.H, ve A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet hesap döküm özeti, 1 adet vergi kimlik kartı, 24 adet muhtelif evrak, 13 adet sim kart bloğu, 13 adet cep telefonu, 1 adet cep telefonu hafıza kartı ve 13 adet sim kart ele geçirildi.