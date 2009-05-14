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Rüşvet operasyonunda 6 polis tutuklandı

Habur Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden ifadeleri tamamlanan 6 polis tutuklandı

14 Mayıs 2009 03:00

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden ifadeleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 6 polis memurunun tutuklandığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 Mayıs tarihinden itibaren başlatılan teknik takip destekli operasyon kapsamında Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nün Habur'da gerçekleştirdiği rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 6 polis memurunun sorgusu tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındıktan sonra Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen 6 polis memuru “Suç işlemek için örgüt kurmak, suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak, rüşvet almak, rüşvet vermek, gümrük kaçakçılığı, görevi kötüye kullanma, irtikap ve gümrük kaçakçılığı fiilinin işlenmesine menfaat karşılığı yardım etmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı olayda gözaltına alınan 13 sivilin emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.


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