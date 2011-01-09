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RÜŞVET OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI DAHA İSTANBUL (A.A)

09 Ocak 2011 17:09

-RÜŞVET OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI DAHA İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - İstanbul'da ''Rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 33'e çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili düzenledikleri çalışmalar kapsamında Atatürk Havalimanı kargo gümrüğü ve Ambarlı gümrük sahası başta olmak üzere birçok gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 33'e yükselirken, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci'nin de aralarında olduğu şüphelilerin 4'ünün üst düzey gümrük görevlisi, 19'sinin gümrük muhafaza memuru diğer 10 kişinin ise gümrük müşaviri olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları süren zanlıların, rüşvet yolu ile elde ettikleri mal varlıkları ve banka hesaplarının tespitinin ise ilgili mahkemece yapılacağı, şüphelilerden bir bölümünün yarın Bakırköy Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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