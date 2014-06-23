Rüşvet almayan 'tape fenomeni' memur Teoman sürgün mü edildi?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 17 Aralık operasyonunun ardından rüşvet almadığı için internet fenomeni olan Memur Teoman Dudak’ın sürgün edilmediğini İstanbul’da görev süresi dolduğu için Gaziantep’e atandığını açıkladı. Yazıcı, İstanbul’da sadece rüşvet iddiaları nedeniyle 7 kişi hakkında soruşturma açıldığını da kaydetti.

Bakan Yazıcı, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun Memur Teoman’la ilgili soru önergesini şöyle yanıtladı:

“7 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında birinci bölgede yer alan İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ndeki zorunlu çalışma süresini dolduran Gümrük Müdür Yardımcısı Teoman Dudak, 2013 yılı yer değiştirme döneminde eksik hizmetinin bulunduğu GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne 28 Haziran 2013 tarihli onayla atandı. Adı geçen personelin sürgün edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bakanlığımıza İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile ilgili olarak 15 rüşvet ve yolsuzluk ihbarında bulunulurken, bütün ihbarlar işleme konuldu. Söz konusu Bölge Müdürlüğü’nde sadece rüşvet iddiaları nedeniyle açılan 7 soruşturma bulunuyor. Kanun kapsamında mal beyanında bulunan personelin tüm beyanları incelenerek gerekli işlemler yapılıyor.”

Fenomen olmuştu

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından internete sızdırılan ses kayıtları sosyal medyada “Memur Teoman” fenomenini yaratmıştı. Tapelerde Teoman Dudak adındaki gümrük memuru, bütün ısrar ve vaatlere rağmen rüşveti kabul etmemişti. Kayıtlarda “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok yok adam almıyor” demesi tartışılmıştı.